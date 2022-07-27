Иллюстрация из архива КП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проверяет условия содержания животных в Приморском океанариуме. Причиной послужили материалы, размещенные в соцсетях и СМИ: жестокие кадры могут шокировать. У моржа Миши якобы диарея, а белуху, судя по видео, рвало. Привлечены специалисты Росприродназора по Приморью и Сахалину, сообщили «КП-Владивосток» в пресс-службе ведомства.

Пока что данных мало. Проверка инциирована по поручению Амурского природоохранного прокурора. Обнаружив нарушения, орган примет соответствующие меры. Ранее дать оценку организации поручило Министерство образования и науки РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. В сети «гуляют» фото документа, согласно которому ситуацией уже заинтересовались Генеральная прокуратура и Росприроднадзор РФ.

«Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала обо всех известных деталях, стараясь осветить несколько точек зрения. В океанариуме отрицают наличие антисанитарии: морж Миша чувствует себя прекрасно, к нему открыты экскурсии, у белухи были проблемы с пищеварением, но сейчас она чувствует себя прекрасно. Известно, что дельфинарий приостановил работу из-за малышей-алафин, которые родились около месяца назад. По крайней мере, так утверждают в организации. Стоит отметить, морские млекопитающие в неволе появляются на свет крайне редко, для этого необходимо усиленно следить за качеством содержания животных. Все подробности – в отдельном репортаже «КП».

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