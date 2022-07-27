«Комсомолка» собрала все версии назревающего скандала. Иллюстрация из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморский океанариум – без сомнения, научно-образовательная жемчужина Дальнего Востока. Однако даже его создание было связано с волной уголовных дел. В не столь далеком 2020 году по статье о коррупции под следствием оказался экс-директор организации Сергей Логинов. Эхо криминала мешает просветительской работе учреждения до сих пор.

На прошлой неделе, 21 июля, любимчика публики, моржа Мишу, отправили в отпуск, так как он «загулял». Однако несколько личностей утверждают, что дело совсем не в амурном периоде: есть информация, что Миша серьезно болен, как и другие подопечные дельфинария. Чуть позже появились жуткие кадры, на которых запечатлены якобы больные животные океанариума. Региональные СМИ опубликовали результаты пресс-конференции, которая, по их данным, состоялась с бывшими тренерами, включая экс-руководителя Дельфинария Игоря Костычева. Последний рассказал, что в дельфинарии до сих пор царит антисанитария. Однако в организации о конференции лишь слышали, но понятия не имеют, что на ней обсудили. Кому может быть выгоден скандал вокруг жемчужины Приморья с президентским вниманием и какие точки зрения есть – в материале «Комсомольской правды - Владивосток».

ДЕЛО В ДЕНЬГАХ?

Редакция побеседовала с океанариумом. Разговор журналистов с руководством состоялся в среду, 27 июля, где также побывал корреспондент «КП». Большую часть скандальных фактов опровергли. Более того, нашлось место новому объяснению. Мотив стар как мир – деньги.

– По нашей оценке, все это – реакция проведенного служебного расследования, по результатам которых вскрыто хищение бюджетных средств. Мы готовы к оценке надзорных органов. Это обычная практика отвлечения внимания в те моменты, когда это кому-то невыгодно. О суммах хищения говорить преждевременно. Ждем действия органов, которые могут дать объективную оценку. Что касается здоровья животных. Есть один эпизод заболевания стафилококком [дельфин Вася - прим.], животное оказалось носителем патогена. Однако это млекопитающее не болеет. По заключению нашего ветеринара, в данный момент лечение не требуется. Что касается белух и моржа Миши. Информацию о том, что животное оторвало гидроизоляцию, подтверждаем [белуха Лер проглотила кусок материала на видео - прим.]. Проведена ветеринарная проверка. Состояние млекопитающих удовлетворительное, – заявил директор океанариума Александр Зайцев.

Старший тренер Владимир Маслов рассказал, что три белухи-самца чувствуют себя комфортно. У Лера действительно были проблемы с пищеварительным трактом – как сообщил тренер, это проблема, которая бывает у всех. Сейчас все три артиста готовы к выступлениям. Подведем итог: белуха Калина, которая якобы при смерти, есть на видео ниже и чувствует себя прекрасно. Единственным носителем бактерии оказался Вася, все остальные дельфины в порядке. Морж Михаил в своем танке и не страдает диареей – к нему открыты экскурсии. Тайну приостановки выступлений тоже объяснили, но об этом чуть позже.

ДОКУМЕНТЫ, ПРОВЕРКИ, НЕКАЯ НИНА З.

– Да, мы слышали, что в социальных сетях есть некие материалы некой Нины Зыряновой. Мы никак не можем прокомментировать, откуда материалы, и о ком идет речь в публикации. По информации из поста, Зырянова планирует подавать обращения в инстанции, мы сообщим, если эта информация поступит к нам от ведомств. Наши животные живы и здоровы, на Мишу может посмотреть любой посетитель на экскурсии в зал ластоногих, – ответили ранее в Приморском океанариуме.

Поясним. Скандальные видео «растащили» паблики в социальных сетях, а затем начали появляться все новые и новые подтверждения антисанитарии, которая якобы царит в организации. В то же время первоисточником видео в организации считают именно Зырянову. Как пояснили собеседники «КП», это не первый случай, когда эта женщина «атакует» организацию. Мотив пока остается загадкой. Вряд ли в океанариуме действительно не знают об этой женщине. Нина Зырянова – зоозащитница и активистка. Она несколько раз попадала под пристальное внимание правоохранительных органов. Несколько раз она просила переделать океанариум в аквапарк.

Ранее появился даже документ, который выглядит как постановление правительства РФ о проверке в океанариуме. Там сказано, что дельфинарий отправляют на карантин. Подлинность протокола опровергло руководство организации, но, вероятно, появился он неспроста. Именно так, с помощью сломанного телефона, могла тиражироваться информация о вскрытии коррупционной схемы. Печатей и подписей в электронной копии документа нет.

В руководстве организации назвали еще один довод в пользу фальсификации. На одном из видеороликов с жутким болезнями животных на часах мужчины указана дата – 21 января 2021 года.

– Целью было истерично собрать скандальные видео. Животные периодически заболевают. Видимо, неизвестные собрали все в кучу сразу. Однако даже подтверждения того, что это произошло в нашем океанариуме, нет. Далеко не факт, что все видео сняты здесь. <...> У этих кадров, как минимум, есть оператор. Этот человек стоял и смотрел на то, как издеваются над животными? – удивлены сотрудники.

ТАЙНА ПОД СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Скелет невнятной скандальной истории нарос мышцами из аргументов обеих сторон. Остается один вопрос: почему, когда в отпуск отправили только Мишу, перестал работать весь дельфинарий?

Оказалось, на это у океанариума есть ответ. Все дело было в небольшой тайне, которую не хотели раскрывать раньше времени. У дельфинов-афалин родились малыши. Об этом «Комсомольская правда – Владивосток» подробно расскажет в следующем материале.

Известно, что Министерства образования и науки РФ начало проверку океанариума, сообщили в пресс-службе ведомства. Как подчеркнули в министерстве, пока информация об изложенных материалах не подтвердилась. В сети также появились кадры постановления Генеральной прокуратуры и Минприроды РФ с поручением провести изыскания. Документ датирован 26 июля 2022 года – оснований верить в его подлинность больше. В океанариуме отметили, что готовы ко вниманию федеральных органов:

– Ждем любых специалистов. Абсолютно уверены в том, что пройдем любые проверки.

История не завершена даже наполовину. Немало деталей, как это обычно бывает, вскроется позже. Истина где-то посередине.

СПРАВКА «КП»

Приморский океанариум – крупнейший на Дальнем Востоке научно-развлекательный комплекс. Создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Открытие состоялось 3 сентября 2016 года. Общая площадь строений превышает 37 тысяч квадратных метров: это дельфинарий и здание океанариума (резервуар с подводным тоннелем).

Лакомым кусочком научный центр был еще будучи недостроенным. В итоге преступных схемах оказались замешаны директор НПО «Мостовик», компания субподрядчика «Косандра» и Дирекция по строительству в ДФО. В сумме океанариум не досчитался 1,982 миллиарда рублей. За халатность под суд попал Дмитрий Питрук, первый директор океанариума, но ему удалось избежать наказания. В 2020 году задержали третьего главу, Сергея Логинова, который вступил в должность в ноябре 2018 года. Мужчина до сих пор под следствием.

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