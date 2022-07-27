Крытая ледовая арена в Находке может появиться уже к концу года

В Находке появится своя ледовая арена. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Находке ударными темпами идет строительство крытой ледовой арены. Важный для города спортивный объект возводят в рамках национального проекта «Демография» и региональной государственной программе «Развитие физкультуры и спорта Приморского края», рассчитанной на 2020-2027 годы. По проекту закончить масштабное строительство и сдать комплекс в эксплуатацию планируется в конце этого года.

Недавно в Находку завезли еще 40 тонн металлоконструкций для дальнейшего монтажа. По словам министра строительства края Виталия Блоцкого, это позволит довести процент монтажа с нынешних 28 до 55%. При этом поставка необходимых конструкций продолжится.

На данный момент рабочие уже сделали вертикальную планировку территории, монтаж металлоконструкций фахверковых, угловых колонн, весь комплекс фундаментных работ, прокладка внутриплощадочных инженерных сетей. Скоро арену оборудуют ограждающими сэндвич-панелями, необходимыми системами жизнеобеспечения и внутренними инженерными сетями.

Для того чтобы обеспечивать прозрачность всех работ на площадке, арена зарегистрирована на специальной платформе строительных сервисов. Напомним, власти Приморья уделяют большое внимание развитию спорта и привлечению большего числа людей к активному образу жизни. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», осенью в нескольких селах края смонтируют спортивные комплексы по стандартам ГТО.

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