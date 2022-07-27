Ставят, где попало: поведение водителей на побережье бухты Ахлестышева возмущает людей

Приморцы оставляют машины на тротуарах и обочинах. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Парковка на побережье Ахлестышева продолжает работать в тестовом режиме, однако ее ждут изменения. Свободный проезд принес одни только минус.

Как рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространств, автолюбители продолжили оставлять свои машины на обочинах, тротуарах и даже на местах с кустарниками и другими растениями. И никого не останавливает штраф, за парковку в неположенном месте, то есть в зоне зеленых насаждений.

Поведение водителей и негативный опыт побудили Дирекцию общественных пространств запретить свободный въезд на Ахлестышева.

Напомним, что парковка на острове Русский открылась в среду, 20 июля. Попасть на нее гости пляжа могут через нижнюю площадку на КПП возле остановки «Океанариум». Находиться здесь могут не больше 50 автомобилей в одно время. Также предусмотрены 20 мест для маломобильных людей и многодетных семей. Если же свободных зон нет, а ждать не хочется, машины можно оставить на верхней площадке вдоль Академика Касьянова.

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