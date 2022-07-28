В Приморье задержали мужчину, перевозившего в рейсовом автобусе больше 2 килограммов наркотиков

Мужчина утверждал, что приобрел наркотики не для сбыта. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Уссурийске в одном из рейсовых автобусов задержали мужчину, который вез с собой пакетик наркотиков. Транспорт двигался по маршруту «поселок Пограничный – город Владивосток», однако его оставили сотрудники ГИБДД для проверки. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД Приморья, когда полицейские зашли в салон автобуса, один из пассажиров неожиданно занервничал и пересаживался с места на место. С собой у него был черный пакет, из которого исходил странный запах.

Внутри специалисты нашли полиэтиленовый пакет, а в нем – части растений, предположительно конопли. На место вызвали следственно-оперативную группу городской полиции.

Жителя Артема доставили в отдел внутренних дел. Он объяснил, что собрал части конопли без цели сбыта. Исследование показало, что в пакете находилось 2 145 граммов марихуаны.

На пассажира завели уголовное дело по части 2 стать 228 УК РФ ««Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели наркотических средств, совершенные в крупном размере». Теперь ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Сейчас приморец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В ведомстве добавили, что 42-летний нарушитель уже был судим.

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