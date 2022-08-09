Три человека утонули за сутки в Приморье

Пляж в Ливадии, где 9 августа стихия едва не унесла жизни двух человек. Фото: предоставлено КП

В дальневосточной столице за минувшие сутки, 8 августа, утонули три человека. Тела туристов нашли. За вторник, 9 августа, еще двоих человек спасли с пляжа в Ливадии.

В бухте Бражникова в районе станции «Океанская» было найдено тело 33-летнего мужчины. По предварительным данным, погибший накануне был пьяным. Разбираться будут правоохранительные органы.

Вечером того же дня 43-летний мужчина утонул у берегов острова Шкота – предположительно трезвый, но не рассчитавший сил и захлебнувшийся в море. Тело передали спасателям, от спасателей – полиции. Затем утонул 53-летний турист Хабаровска. Врачи пытались реанимировать мужчину, однако ничего не помогло.

Замглавы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло прокомментировал печальную тенденцию, напомнив жителям и гостям краевого центра, что купаться можно только на пляжах, одобренных МЧС для массового отдыха у воды.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагедии в Дальнегорске. Подростков нашли на дне водохранилища. До этого в бухте Врангель течением унесло четырех купающихся.

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