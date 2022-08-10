В Приморье добровольцы отряда «Тигр» получили по 200 тысяч рублей

Сто человек получили по 50 тысяч рублей на 15-й день «курса молодого бойца». Фото: Правительство Приморского края

Бойцы добровольческого отряда «Тигр» продолжают проходить тренировки, чтобы защитить мирный народ от фашизма и принять участие в специальной военной операции на Украине. Некоторые из них получили денежное вознаграждение.

По 200 тысяч рублей достались первой группе добровольцев, которая спустя месяц завершила тренировки и обучение. По 50 тысяч рублей на 15-й день «курса молодого бойца» получили сто человек. Остальные 150 тысяч рублей мужчины получат после того, как закончатся сборы при подписании трехмесячного контракта для участия в специальной военной операции.

– Непосредственно в зоне СВО суммы от 200 до 400 тысяч рублей добровольцы начнут получать, участвуя в боевых действиях, в зависимости от сложности выполнения задач. При этом предусмотрены и меры поддержки для семей участников спецоперации, – рассказал командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Командир отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Можно не сомневаться в том, что деньги доходят до адресатов – это подтверждают сами добровольцы. Также бойцы заявили, что не жалеют о своем решении вступить в спецподразделение и считают этот выбор правильным. Один из них поделился своим мнением о специальной военной операции.

– Я родился в СССР, воспитан на настоящей истории, а не той, что пропагандирует сейчас Украина. А это просто фашизм и русофобия – то, с чем боролись наши деды. Видимо, не до конца, и сейчас эту борьбу предстоит продолжить нам, – рассказал Александр.

По словам Александра, добровольцы продолжат борьбу предков. Фото: Правительство Приморского края

Кстати, батальон «Тигр» в ближайшее время получит специальное снаряжение, а именно рации, квадрокоптеры и монокуляры.

Напомним, что в отряде «Тигр» на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты тренируются 165 бойцов. Принять участие в СВО на Украине захотели добровольцы из разных уголков Дальнего Востока. Недавно батальон пополнился мужчинами из Читы и Хабаровска – прибыли 75 человек, а из Республики Саха (Якутия) во Владивосток прилетели 93 человека.

Инструкторы учат будущих участников спецоперации армейской тактической стрельбе, одиночной и медицинской подготовке, а также приемами стрельбы из различных положений.

Вступить в ряды добровольцев может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Сделать это довольно просто, достаточно обратиться в военкомат Приморья и подписать договор с ДОСААФ.

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