Приморским добровольцам из отряда «Тигр» подарили инструменты для ремонта техники

Подарки передали активисты молодежного волонтерского движения «Тигр». Фото: Правительство Приморского края

Добровольческий отряд «Тигр» получил комплекты и специальные инструменты для ремонта техники во время выполнения задач специальной военной операции на Украине. Подарки приморским бойцам вручили активисты молодежного волонтерского движения «Тигр».

Инструменты и комплекты добровольцам передали на полигоне для тренировок. Волонтеры поделились, что всегда готовы помочь и поддержать земляков, которые сейчас трудятся в зоне специальной военной операции. В ближайшее время активисты отряда «Тигр» отправятся на Донбасс с гуманитарной миссией.

Командир батальона «Тигр» Сергей Ефремов отметил, что в отряде есть ремонтно-восстановительный взвод, который займется реконструкцией своей и трофейной техники.

Командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов. Фото: Правительство Приморского края

– Отряд начнет выполнять свои задачи сразу, как прибудет в зону боевых действий. Ремкомплекты и инструменты, которые нам подарили, помогут отряду оперативно выполнять работы.

Кстати, добровольцам также передали дрон, который поможет во время разведки и защитить интересы страны на Донбассе.

В отряде «Тигр» подготовку проходят уже 165 бойцов. Тренировки проходят добровольцы из Приморья и Республики Саха (Якутия). А недавно в ряды бойцов вступили 75 человек их Читы и Хабаровска.

Напомним, что стать добровольцем батальона «Тигр» в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого необходимо написать заявление в военкомат и подписать договор с ДОСААФ.

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