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Владивосток9 августа 2022 2:56

Приморским добровольцам из отряда «Тигр» подарили инструменты для ремонта техники

Бойцам также передали дрон для разведки
Антонина ГЛЕБОВА
Подарки передали активисты молодежного волонтерского движения «Тигр».

Подарки передали активисты молодежного волонтерского движения «Тигр».

Фото: Правительство Приморского края

Добровольческий отряд «Тигр» получил комплекты и специальные инструменты для ремонта техники во время выполнения задач специальной военной операции на Украине. Подарки приморским бойцам вручили активисты молодежного волонтерского движения «Тигр».

Инструменты и комплекты добровольцам передали на полигоне для тренировок. Волонтеры поделились, что всегда готовы помочь и поддержать земляков, которые сейчас трудятся в зоне специальной военной операции. В ближайшее время активисты отряда «Тигр» отправятся на Донбасс с гуманитарной миссией.

Командир батальона «Тигр» Сергей Ефремов отметил, что в отряде есть ремонтно-восстановительный взвод, который займется реконструкцией своей и трофейной техники.

Командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Командир добровольческого отряда «Тигр» Сергей Ефремов.

Фото: Правительство Приморского края

– Отряд начнет выполнять свои задачи сразу, как прибудет в зону боевых действий. Ремкомплекты и инструменты, которые нам подарили, помогут отряду оперативно выполнять работы.

Кстати, добровольцам также передали дрон, который поможет во время разведки и защитить интересы страны на Донбассе.

В отряде «Тигр» подготовку проходят уже 165 бойцов. Тренировки проходят добровольцы из Приморья и Республики Саха (Якутия). А недавно в ряды бойцов вступили 75 человек их Читы и Хабаровска.

Напомним, что стать добровольцем батальона «Тигр» в составе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Для этого необходимо написать заявление в военкомат и подписать договор с ДОСААФ.

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