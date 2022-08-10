Дороги Владивостока закатывают в асфальт

Дорожники работают на нескольких объектах сразу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Пока тепло, во Владивостоке активно ремонтируют дороги и другие объекты городской инфраструктуры. Сейчас работы кипят в разных концах города. Где и что делают специалисты, читайте в материале «Комсомольской правды».

На Сахалинской возле дома №33 дорожники в короткие сроки подготовили проезжую часть к покрытию, отсыпали щебенку и сейчас закатывают в асфальт. К концу среды, 10 августа, все работы будут закончены.

Ремонт дороги на улице Сахалинская. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Одновременно с этим специалисты предприятия «Содержание городских территорий» делают дороги и тротуары в районе Невельского, 13 и Черемуховой, 18а.

В это же время на Русской, 57, укрепляют откос, чтобы после возвести новую подпорную стену, так как старая пришла в негодность и уже давно требует ремонта. Стометровое ограждение высотой 1,8 метра будет из железобетонных блоков. Рядом делают дорогу, ведущую от остановки «Клиническая больница» до Приморского краевого онкологического диспансера на Русской, 63а. Асфальт здесь появится к концу сентября.

На Русской, 57, делают подпорную стену. Фото: Администрация Владивостока

Кстати говоря, на финишную прямую вышли работы и на улице Лазо, где не только сделали новое покрытие, но и расширили тротуары и организовали островок безопасности.

В мэрии подчеркнули – все работы контролируют специалисты городского управления дорог.

Добавим, что в этом сезоне отремонтируют еще 29 различных участков за счет субсидии и городских денег. Три улицы – Калинина, Давыдова и Нейбута – восстановят по проекту «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, дорожная служба и подрядчики следят за состоянием дорог дальневосточной столицы и оперативно устраняют повреждения.

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