Грозы и ливни при температуре +30°C ожидаются в Приморье

Во Владивостоке температура воздуха поднимется до +26°С. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 11 августа, в Приморье ожидается небольшой и умеренный дождь, в некоторых районах ливни и грозы. Ветер юго-западный и западный умеренный, во время грозы может стать порывистым. Температура воздуха в крае поднимется до +19…+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность, иногда будут идти дожди. Ветер юго-западный умеренный. Столбики термометров покажут до +24…+26°С.

В Уссурийске переменная облачность и небольшие осадки, умеренный ветер. Воздух прогреется до +26…+28°С.

В Находке переменная облачность, слабый ветер и небольшой дождь. Температура воздуха в городе поднимется до +27…+29°С.

Напомним, что в выходные в Приморье ворвется китайский циклон. 13 августа дожди начнутся только днем, а столбики термометров покажут до +23…+31°С. А 14 августа погода сильно ухудшится, увеличится интенсивность осадков, ожидаются ливни и грозы в некоторых районах.

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