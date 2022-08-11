Тело одного отдыхающего так и не нашли.

Две трагедии минувшим днем произошли на пляжах в Приморье. Одного человека унесло в море и его до сих пор не нашли, другой отдыхающий утонул.

Как рассказали очевидцы в Telegram-каналах, на популярной бухте Шаморе течение унесло в море человека. Люди в панике пытались его найти, но безрезультатно. Беда настигла еще одного отдыхающего, к счастью, его вернули на берег, сотрудники скорой помощи успели его откачать.

Еще одна трагедия произошла в бухте на Ахлестышева, утонул один человек. В море унесло и детей на пляже Шепалово под Находкой, но их удалось спасти, хоть и с трудом.

Напомним, что 8 августа море унесло жизни трех отдыхающих. В бухте Бражникова нашли тело 33-летнего мужчины, а вечером у берегов острова Шкота утонул 43-летний отдыхающий. Еще одним погибшим оказался турист Хабаровска, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ЕДДС, в бухте Шамора нашли тело мужчины. Возможно это тот самый отдыхающий, которого искали приморцы, полиция это пока не подтверждает. Погибшему в бухте на Ахлестышева стало плохо во время отдыха.

Тем же вечером специалистам ЕДДС поступили несколько тревожных звонков. В районе океанариума на острове Русский трех человек на сапах уносило в море. К счастью, их выручили спасатели ДВРПСО. А в поселке Канал в беде оказались два человека, но проходящее судно доставило их на берег.

Купание на море – любимое занятие многих людей, особенно в жаркий летний день. Но не стоит забывать о правилах безопасности на воде.

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