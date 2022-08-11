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Владивосток11 августа 2022 6:48

Аэропорт Владивостока дал ответ на предупреждение антимонопольной службы

По словам сотрудников воздушной гавани, конфликтом занимается краевой арбитражный суд
Павел САХАРОВСКИЙ
По словам сотрудников аэропорта, им пришла сканированная копия предупреждения.

По словам сотрудников аэропорта, им пришла сканированная копия предупреждения.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Международный аэропорт Владивосток» прокомментировал ситуацию с получением предупреждения от УФАС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали редакции, предупреждение действительно пришло, вот только не оригинал документа, а его сканированная копия.

– Также стоить отметить, что 19.04.2022 года приморским УФАС в отношении АО «МАВ» было прекращено дело об административном правонарушении по вопросу заключения договора. В настоящее время гражданско-правовой спор по данному факту рассматривается Арбитражным судом Приморского края.

Напомним, что компания ООО «ТЗК ДВ» хотела заключить с АО «МАВ» договор по предоставлению online-информации о суточном плане полетов и обслуживании воздушных судов, а также об обеспечении громкоговорящей связью с диспетчером аэропорта. Однако аэропорт ничего не прислал в ответ на предложение. УФАС признало, что это может ограничить деятельность топливного оператора и нарушать антимонопольное законодательство. Именно поэтому в адрес «МАВ» выписали предупреждение.

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