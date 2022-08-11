Аэропорт Владивостока дал ответ на предупреждение антимонопольной службы

По словам сотрудников аэропорта, им пришла сканированная копия предупреждения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

АО «Международный аэропорт Владивосток» прокомментировал ситуацию с получением предупреждения от УФАС. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали редакции, предупреждение действительно пришло, вот только не оригинал документа, а его сканированная копия.

– Также стоить отметить, что 19.04.2022 года приморским УФАС в отношении АО «МАВ» было прекращено дело об административном правонарушении по вопросу заключения договора. В настоящее время гражданско-правовой спор по данному факту рассматривается Арбитражным судом Приморского края.

Напомним, что компания ООО «ТЗК ДВ» хотела заключить с АО «МАВ» договор по предоставлению online-информации о суточном плане полетов и обслуживании воздушных судов, а также об обеспечении громкоговорящей связью с диспетчером аэропорта. Однако аэропорт ничего не прислал в ответ на предложение. УФАС признало, что это может ограничить деятельность топливного оператора и нарушать антимонопольное законодательство. Именно поэтому в адрес «МАВ» выписали предупреждение.

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