Топливный конфликт назревает в воздушной гавани Приморья

Руководство проигнорировало обращение топливной компании. Иллюстрация из архива. Фото: Виктория ДУДИНА

Международный аэропорт Владивостока вновь оказался под надзором регионального антимонопольного управления. Заявление поступило от ООО «ТЗК ДВ» – это топливный оператор аэропорта со своим комплексом на территории аэропорта. Оказалось, дирекция к просьбе партнера не прислушалась, что мешает нормальной работе организации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Общество направило в адрес АО «МАВ» обращение с просьбой заключить договор на оказание услуг по предоставлению on-line информации о суточном плане полётов и обслуживании воздушных судов, а также по обеспечению громкоговорящей связью с диспетчером аэропорта. Организация не получила отказа – и никакого ответа тоже. В то же время это ущемляет работе «ТЗК ДВ» и ограничивает их деятельность. В УФАС признали, что это может нарушать антимонопольное законодательство. В адрес МАВ выписано предупреждение.

Это не первое нарушение, в котором замешан аэропорт. Ранее УФАС заинтересовалось услугой по обслуживанию пассажирского трапа. Без ведома авиакомпаний руководство изменило тариф по предоставлению «рукава» самолетам. До этого аэропорт изменил правила и тариф парковки, чем также привлек гнев жителей и внимание органов.

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