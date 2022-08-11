«Черный лесоруб» в Приморье убедил нанятых рабочих нарушить закон

Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье завершили расследование уголовного дела из-за незаконной рубки леса. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД.

Как поделились представители ведомства, в 2019 году мужчина нанял бригаду рабочих и апреля по август незаконно спилил 86 деревьев на территории Черемшанского участкового лесничества. При этом своих помощников обвиняемый убедил в том, что они ничего не нарушают. Ущерб составил около 13,6 миллионов рублей.

Дуб, ель и пихту, которые спилил мужчина, вместе с техникой для лесозаготовительных работ изъяли и реализовали в доход государства.

Уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений) передано в Дальнегорский районный суд. Максимальное наказание, которое грозит нарушителю, лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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