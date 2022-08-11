Спасатели огласили удручающую статистику по погибшим в водах Приморья

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье с начала купального летнего сезона в июне утонули 19 человек, включая 6 детей, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС. По уточненным данным ЕДДС, последним, 20-м погибшим оказался мужчина, который плавал на мысе Ахлестышева.

В Лазовском районе в бухте Соколовская погиб пенсионер, во Владивостоке, как уже писала «КП», скончался мужчина из-за отбойного течения. Это произошло на Шаморе: беднягу искали всем пляжем, но обнаружили уже сотрудники полиции. Утонул мужчина и на острове Шкота, а в Находке скончался ребенок. Ему было всего 13 лет. Еще двоих детей спасли очевидцы.

К счастью, список не пополнили те, кого унесло течением, ведь многих удалось спасти. Но стоит быть бдительными. Сейчас в Приморье опасные гидрологические явления. Тщательнее всего следить за безопасностью нужно при купании во время отливов.

Отбойное течение также называют тягуном или отбойной волной. Скорость отлива может дойти до 30 километров в час, люди теряют силы от попыток вырваться и начинают тонуть. Лучше не плыть против течения, лучше делать это параллельно береговой линии. На отмели отбойное течение может сбить с ног, но в глубине гораздо легче совладать с телом и остаться на плаву, дождаться спасателей. Если выплыть не получается, стоит расслабиться.

– Родители и педагоги, не оставляйте детей у воды без присмотра, не допускайте шалости на воде и самостоятельное нахождение детей на водоемах! Крайне важно проводить с детьми разъяснительную работу о том, как опасно находится у воды одному, необходимо обучать детей плаванию. Также необходимо помнить, что обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых! Купаться можно только в разрешенных местах! Не ныряйте в незнакомых местах, неизвестно, что может оказаться на дне, – подчеркнули «КП» в пресс-службе краевого МЧС.

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