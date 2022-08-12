По сторонам не смотрит: кошмарное ДТП с ребенком обсуждают владивостокцы

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

Во Владивостоке на Сахалинской водитель Daihatsu Sonic наехал на ребенка. Виновника, ДТП, разумеется, еще предстоит установить правоохранительным органам. Все произошло в районе дома 29 вечером накануне, 11 августа.

По предварительной информации от местных аварийных комиссаров, ребенок резко выбежал из автобуса, из-за чего водитель не успел среагировать. С места преступления он не скрылся. Оперативно приехала бригада скорой, у пострадавшего незначительные травмы. Однако ущерб еще не установлен. Редакция уточняет информацию в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о чудовищной аварии в Надеждинском районе. Водителем был занкомый семьи, который взял чужого ребенка в авто и выехал на встречную полосу. В этой истории все оказалось куда трагичнее. 23 семилетний мальчик провел в реанимации, но конец все равно трагичен. Детали – в материале «Комсомольской правды».

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