Приморье готовится к масштабному военно-патриотическому фестивалю

Участниками события станут команды юнармейцев из 34 муниципалитетов края. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

В Приморье 17 и 18 сентября пройдет военно-патриотический фестиваль «Найди себя». В нем примут участие команды юнармейцев из 34 муниципалитетов края, воспитанники военно-патриотических клубов, творческие коллективы и спортсмены.

В первый день фестиваля на базе 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Уссурийске пройдет слет воспитанников юнармейских и военно-патриотических клубов края. В нем примут участие делегации из Донецкой Народной Республики.

Основная программа ожидается в Артеме 18 сентября, и развернется она в районе спортивно-туристического комплекса «Приморское кольцо» – здесь гости смогут посмотреть на военную технику, прыжки с парашютом, выступления военнослужащих ВДВ, морской пехоты, силовых структур. Также ожидается концерт от творческих коллективов края.

На территории «Приморского кольца» можно будет посетить различные тематические площадки с военной техникой и оружием, а также мастер-классами по единоборствам. Всех участников и гостей фестиваля угостят настоящей солдатской кашей из полевой кухни.

Как рассказал руководитель приморского отделения «Молодая гвардия» Юрий Бакуров, волонтеры примут участие в масштабном событии.

– Такие мероприятия нужны, чтобы идеологически подтягивать молодежь, да и ребята с интересом относятся к военно-патриотической тематике и с радостью готовы принимать участие.

С наибольшей вероятностью в фестивале будут участвовать волонтеры АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди». Об этом рассказала глава организации Наталья Кокорева.

– Мы видим, что в последнее время молодежь теряет связь с прошлым, многие не могут отличить вторую мировую войну от Великой Отечественной, и о роли Дальнего Востока в окончании Второй мировой знают не все приморцы. Подобные мероприятия помогают сплотиться, участники «Юнармии» могут познакомиться с ребятами из других регионов края. В рамках таких фестивалей возрождаются ценности, актуализируется важность каждого человека в духовном развитии, патриотическом чувстве и гордости за свою страну.

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