Виновник ночного ДТП во Владивостоке пытался устроить огненное шоу

Авария произошла в районе Калинина. Фото: telegram.com/autogarant_vl.

В ночь на 13 августа в приморской столице произошла авария, итогом которой мог стать поджог автомобиля.

По информации местных аварийных комиссаров, ДТП случилось на Калинина, 275. Водитель Nissan NV100 столкнулся с Toyota Prius, а перед этим задел Honda Freed. После этого хозяин микровэна попытался поджечь автомобиль: между машинами он поставил канистру с горючим, а на нее положил подожженную перчатку.

Предположительно мужчина находился в нетрезвом состоянии. К счастью, другие участники аварии унесли опасный предмет, поэтому всем удалось избежать пожара. Сотрудников ГИБДД также вызвали эти водители.

Напомним, что в Приморье на трассе Большой Камень – Фокино, автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Рядом с дымящейся машиной работали пожарные.

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