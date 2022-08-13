В Приморье водитель малолитражки мгновенно погиб от столкновения с самосвалом

От малолитражки не осталось живого места. Фото: telegram.com/dps_vl

Смертельное и по-настоящему жуткое ДТП произошло в Приморье в ночь на субботу, 13 августа. Участниками аварии стали самосвал и малолитражка.

Как рассказали очевидцы, случилось все в Уссурийске в районе улицы Воровского. Водитель Nissan Cube, игнорируя красный цвет светофора, вылетел на перекресток. Это стало роковой ошибкой, так как он попал под самосвал. От удара малолитражка улетела в кювет. Водитель мгновенно погиб. В машине также находился пассажир, которому посчастливилось уцелеть, его госпитализировали.

Самосвал частично повредился. Фото: telegram.com/dps_vl

Кадры ролика действительно пугают. Малолитражка разбита, раздается оглушительный сигнал машины, а салон запачкан кровью. Водитель сидит без признаков жизни, а его товарищ, находясь в шоковом состоянии, хочет выйти из машины. Оператор же (возможно, водитель самосвала) уговаривает его остаться внутри и дождаться приезда скорой.

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