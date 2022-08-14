Обругала знакомую, избила полицейского: скандал с одиозной девушкой в Приморье дойдет до суда

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Приморья завел уголовное дело в отношении женщины, которая ударила полицейского, попытавшегося помочь. Несколько дебоширок активно ругались в жилом дворе на Сахалинской во Владивостоке. Прибыли сотрудники полиции, но агрессивная девушка не стала слушать сотрудников органов, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

По версии следователей, конфликт случился в конце апреля 2022 года. Полицейских вызвали те, на кого был направлен гнев девушки. Но когда сотрудники прибыли, скандалистка напала на одного из них.

Напомним, в этом году несколько раз женщины нападали на полицейских. Например, такой случай произошел в мае в Уссурийске. В середине июня девушка и вовсе укусила сотрудника буквы закона. Аналогичный случай произошел пару лет назад – женщине тогда нужно было «защитить» своего мужа.

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