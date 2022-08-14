Водка разонравилась? В Приморье проведут заседание суда из-за бутылки спиртного

Мужчину ждут исправительные работы или тюремный срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские в Артеме задержали жителя, который попытался похитить бутылку дорогого спиртного. Об этом рассказала сотрудница одного из алкомаркетов на Ленина. Примечательно, что вынес элитное спиртное далеко не «втихаря», а едва ли не разгромил магазин, сообщили в пресс-службе местного управления МВД.

Полицейские изучили записи с камер. Оказалось, мужчина думал, что на него никто не видит. Но когда преступление увидела сотрудница, незадачливый вор ее оттолкнул и убежал. Будущим фигурантом дела (оно заведено по части 2 статьи 161 УК РФ (за грабеж с применением насилия) оказался 30-летний местный житель. К слову, при самом негативном решении суда ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Уссурийске мужчина влетел в алкомаркет на иномарке – видимо, спешил до закрытия. Такой же случай произошел и в 2021 году. Оба водителя были уже подшофе.

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