Выяснилось, ударит ли по Приморью тайфун «Меари», уничтожающий побережья Японии

Кадры тайфуна в Японии. Фото: социальные сети

Тропический тайфун «Меари» образовался в ночь на пятницу, 12 августа, и активно пошел буйствовать по Японскому морю. Давление в его центре доходит до тысячи гигапаскалей. Выяснилось, ударит ли он по Приморью, об этом рассказали в Примпогоде.

– В воскресенье циклон переместится в Тихий океан, а в начале следующей недели окажется в районе Курильских островов. «Меари» (MEARI) не окажет влияния на погоду Приморского края, однако в крае пройдут сильные дожди, – уточнили синоптики.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в крае пройдут сильные дожди 15 и 16 августа. Возможны грозы, Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Ветер на побережьях составит до 30 метров в секунду, подробности – в материале. Более того, 14 августа синоптики уточнили, что осадки составят более 50 мм за сутки и более.

Напомним, тайфун MEARI заставил властей Японии эвакуировать более 72 тысяч человек из префектуры в Токио, сообщили в администрации Сидзуоки. Отменен один из самых масштабных фестивалей в стране. В районах ввели чрезвычайное положение.

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