Вот это наглец: опрометчивый поступок приморца попал на видео

Фото: принтскрин видео, социальные сети

Опрометчивый поступок молодого человека попал на камеры наружного видеонаблюдения во Владивостоке. Парень разбил окно в здании на Луцкого, 21 – бросил камень. Об этом сообщили в социальных сетях, приложив записи с камер.

Примечательно, что после этого все стало еще более нелепым. Дебошир решил замести следы, он вернулся через время и тот самый камень запрятал в кусты. Есть все основания полагать, что мужчина был пьян. Многие в комментариях негодуют.

– Рэмбо думал, что его не найдут;

– Никогда Штирлиц не был так близок к провалу, – пишут местные.

В то же время приморцу может грозить даже уголовная статья по факту порчи имущества. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом казусном случае: молодой человек засунул голову в забор и застрял. Видео – в отдельном материале.

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