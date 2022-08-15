Выяснилось имя приглашенной звезды, которая даст бесплатный концерт в столице Приморья

Выступление Клавы Коки, кадры из архива КП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выяснилось имя звезды, которая выступит на центральной площади Владивостока в честь Тигриного форума. Ранее выяснилось, что на место претендовали L'One, Niletto, Мари Краймбери, Ваня Дмитриенко и Клава Кока. Хедлайнером станет последняя, раскрыл мэр Владивостока Константин Шестаков в эфире программы «Морское утро».

Кока выступит 4 сентября в поддержку Международного форума по сохранению тигра во Владивостоке на фестивале детства и юности «Я, МЫ, ТИГР». По словам Шестакова, переговоры с исполнительницей идут успешно.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», к тигриному саммиту готовят несколько площадок, включая монумент в честь географа Владимира Арсеньева на кольце Фуникулера. Сам форум состоится 5 сентября одновременно с началом работы Восточного экономического форума – основные его площадки развернут по традиции на территории ДВФУ на острове Русский. Другие площадки города тоже благоустраивают к мероприятиям.

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