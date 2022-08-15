Дожди будут, но не критичными. Фото: Артем КИЛЬКИН

Штормовое предупреждение, объявленное на 15 и 16 августа на юге Приморья, отменяется, сообщили в пресс-службе Примгидромета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Краю все еще предстоит выдержать удар стихии. Днем 15 августа продолжатся небольшие дожди, в южных муниципалитетах (например, в Хасанском районе) выпадет более 40 миллиметров осадков за 12 часов. Днем 16 августа прогнозируют кратковременные ливневые дожди с грозами, осадки не превысят 15-30 миллиметров.

Напомним, только вчера, 14 августа, Примгидромет скорректировал свой же прогноз. Сообщалось, что дожди будут чуть слабее, но штормовое предупреждение не отменяли. Теперь выяснилось, что угроза вовсе миновала. Более того, в Приморье фиксируют низкие температуры воздуха. Ночь на 13 августа была прохладной, на севере столбики термометров упали до +9 градусов, а на побережьях – до +18 градусов. 15 и 16 августа температуры останутся теми же.

Что касается Владивостока, к вечеру понедельника дождь полностью прекратится. Уже завтра, 16 августа, потеплеет до +24 градусов, судя по данным Примгидромета.

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