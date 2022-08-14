Архивное фото. Супертайфун «Майсак», прошедший по Приморью в 2020 году.

Примгидромет слегка изменил штормовое предупреждение, объявленное на начало недели в Приморье. 15 и 16 августа в регионе пройдут дожди, но гораздо южнее, чем ожидалось. Под ударом вновь Находка, Владивосток и Хасанский район, сообщили в Примгидромете. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным на воскресенье, 14 августа, сильные дожди пройдут с осадками до 40 и более миллиметров пройдут на юге Хасанского района (более 50 мм за 12 часов и менее). Масштабный ливень ударит по юго-востоку, где выпадет также более 50 миллиметров осадков в ночь на 16 августа и днем в этот день. Грозы подтвердили. Скорость ветра составит на юго-восточных побережьях от 17 до 22 метров в секунду (чуть меньше, чем ожидалось ранее). У мысов порывы усилятся до 25 метров в секунду.

Прогнозируют увеличение объема рек, особенно могут пострадать прибрежные территории:

– Высота волн в заливе Петра Великого, в южной половине района Поворотный – Золотой до трех метров. В бухтах южного, юго-восточного берегов накат, прибойная волна, подтопление пляжей, – уточнили в Примгидромете.

Напомним, портал Примпогода отрицает, что на Приморье серьезно повлияет тайфун MEARI, который сейчас буйствует в Японии (префектурах Токио). Циклон пройдет южнее и не затронет край, но от сильных дождей все равно не спастись. В то же время из-за буйств «Меари» в префектуре Сидзуока эвакуировали более 72 тысяч человек, введен режим ЧС.

Властям Приморья все же следует плотно подготовиться к новой непогоде. Последние сильные ливни в июле и августа размывали дороги, сносили мосты. В начале августа отрезанными от большой земли оказались более 500 человек – дождь просто уничтожил переправы в Ольгинском мунокруге.

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