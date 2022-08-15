В одном из главных вузов Приморья возвращается антиковидный занавес

Библиотека ДВФУ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На территории кампуса ДВФУ из-за роста заболеваемости COVID-19 в Приморье вернули ряд ограничений. Все-таки на площадках вуза пройдет самый масштабный форум Дальнего Востока – ВЭФ-2022, нужно позаботиться о безопасности. Об этом сообщили в Telegram-каналах вуза, информацию подтвердили администраторы корпусов.

На территории вернут масочный режим. Руководство просит всех находиться в корпусах в средствах индивидуальной защиты. Более того, с 15 августа ограничивается круг лиц, которые могут зайти в корпуса. Иными словами, гостям студентов и сотрудников попасть на кампус будет проблематично. Как именно будут работать ограничения, еще неизвестно. Пока нет информации, повлияют ли ограничения на работу ВЭФ в сентябре 2022 года. Редакция уточнит детали в пресс-службе вуза.

Ранее региональный оперштаб сообщал о том, что разослал письма работодателям всех форм собственности с требованием вернуть масочный режим в офисах и на предприятиях.

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