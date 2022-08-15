Во Владивостоке на водителя Lexus, из-за которого погиб человек, завели уголовное дело

Причиной ДТП мог стать мокрый асфальт. Фото: УМВД России по Приморскому краю

ДТП со смертельным исходом произошло во Владивостоке. На виновника аварии завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как поделились представители ведомства, случилось все в районе дома №30г на улице проспект 100-летия Владивостока. Водитель Lexus ехал со стороны Русской в направлении Некрасовской и в какой-то момент не справился с управлением (скорее всего из-за мокрого асфальта). Мужчина вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius.

32-летний водитель гибридного автомобиля погиб на месте. Хозяин кроссовера, а также пассажиры Toyota Prius (40-летняя женщина, 35-летний мужчина и 15-летняя девочка) получили травмы различной степени тяжести.

На подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Сейчас приморец заключен под стражу, теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Напомним, что в ночь на 13 августа в Приморье также произошло ужасное ДТП. В Уссурийске малолитражка попала под самосвал и вылетела в кювет. Водитель Nissan Cube погиб мгновенно, а его пассажир уцелел.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.