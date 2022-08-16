В Хорольском районе в Приморье отремонтировали 11 километров дорог

Специалистам предстоит отремонтировать еще 12 участков. Фото: министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

В Приморье продолжают восстанавливать дорожное покрытие во всех муниципалитетах края. Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, в Хорольском районе реконструировали около 11 километров дорог.

На участке Григорьевка – Малая Ярославка ремонт завершен на 67%. Как рассказал подрядчик ИП Кондратюк, пучины устранили, двухкилометровый отрезок отсыпали скальным грунтом, сейчас же специалисты меняют трубы.

На дороге Сибирцево – Жариково – Комиссарово завершили обновление участка в 3,6 километра. Специалисты отсыпали пучинистые грунты щебеночно-песчаной смесью и восстановили проезд.

В краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что ведомство заключило контракт с АО «Примавтодор», чтобы отремонтировать 12 участков, среди которых дороги Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово и Маргаритово – Моряк-Рыболов.

– С учетом последних ЧС, мы приняли во внимание проблему проезда к населенным отдаленным пунктам, сообщение с которыми как правило затруднено во время сильных осадков.

Проведение ремонтных работ трасс возможно благодаря государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

Напомним, что 8 августа на край обрушились мощные дожди, которые затопили большую часть дорог. Больше всех в тот день пострадал Ольгинский район. 400 жителей седа Маргаритово оказались отрезаны от других населенных пунктов.

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