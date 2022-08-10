Проезд к селу Моряк-Рыболов 8 августа. Фото: принтскрин видео, pogoda_25_region

Ливни, которые атаковали Приморский край в середине июля 2022 года, продолжают напоминать о себе. Очередная непогода в ночь на 8 августа отрезала от большой земли села Маргаритово и Моряк-Рыболов – местные сообщают, что проблема сохранялась еще с предыдущих дождей. Связь и продукты у жителей есть, однако машины накануне вновь тонули. Специалисты уже приступили к восстановлению проезда после спада воды, и сейчас там восстановили проезд транспорта. Какая ситуация на дорогах, куда проехать нельзя и где продолжается ремонт – в материале.

ОЛЬГИНСКИЙ МУНОКРУГ СНОВА СТАЛ ВЕНЕЦИЕЙ

В минувшие выходной основной жертвой дождей вновь стал именно Ольгинский муниципальный округ. Ливни нарушили транспортное сообщение с селом Маргаритово (входит в состав Моряк-Рыболовского сельского поселения). В столетний населенный пункт, где живут более 400 человек, проехать могли только большегрузы. Аналогичная ситуация сложилась в селе Моряк-Рыболов. Сюда почти невозможно добраться еще с 1 августа. Дорожники обещали восстановить проезд за несколько дней, но свои коррективы вновь внесла непогода. Местные называли в ночь на 8 августа размытый грунт «дорогой в ад». На утро 10 августа проезд восстановлен.

– В результате кратковременных залповых ливневых осадков в Лазовском и Ольгинском районах резко поднялась вода, залило дороги на Моряк-Рыболов. Необходимо чистить русла в перспективе. К обеду мы уже обеспечили проезд [большегрузов, а затем для всего транспорта - прим.], ведем работы по ремонту земельного полотна. Без транспортного сообщения только село Фурманово, – рассказал Александр Ширшов, гендиректор АО «Примавтодор».

Отметим, речь о том, что в Фурманово смысло очередную временную переправу, которую соорудили из труб. В некоторых реках вода поднялась практически на метр. Мало кто ожидал, что вода настолько поднимется, что размоет переправу в Фурманово. Переливы также зафиксированы на дорогах Ольга - Веселый Яр, Тимофеевка - Веселый Яр. Размыты дороги в селах Ветка, Пермское. В Милоградово, где также прошли ливни, все стабильно.

– По состоянию на 09.00 10 августа в Приморском крае остается ограниченным проезд к селу Фурманово для легкового автотранспорта, вместе с тем возможен проезд транспорта повышенной проходимости. <...>На сегодняшний день подтопленных приусадебных участков в Приморском крае нет, – рассказали в пресс-службе краевого МЧС.

В минГОЧС Приморья добавили, что из-за дождей временно была отрезана деревня Ястребовка в Партизанском районе. Население обеспечено продуктами, работает ФАП.

Напомним, во власти сильных дождей Приморье оказалось в ночь на 8 августа, осадки продолжались почти сутки. Удар стихии заметили в Кавалеровском, Ольгинском, Тернейском, Кировском, Лесозаводском, Красноармейском, Пожарском, Дальнереченском районах.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ

По нацпроекту Примавтодор ведет на участках: 110-113 километр Дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, дорога в районе Врангеля на трассе Артем-Находка-Порт Восточный <...> Идут по графику, – заявил гендиректор предприятия.

Добавим, что на автомобильной дороге Раздольное-Хасан, на участках с 133 по 141 километры, ремонт тоже идет ежедневно – до восьми вечера. Для желающих попасть в туристическую мекку Приморья организовано реверсивное движение. На предстоящих выходных 13-14 августа запланирована расчистка территории, планировка откосов, уточнили «КП» в пресс-службе правительства Приморья.

На участках с третьего по 16 километры и с 209 по 214 трассы Раздольное-Хасан работы идут круглосуточно с понедельника по пятницу, в выходные дни – с 20:00 до 6:00. На участке с 12 по 16 километры организовано реверсивное движение.

Дорожники соблюдают график, но приморцы все равно недовольны: ведь ремонт кипит в разгар отпусков и туристического сезона. C этим сталкиваются и владивостокцы. Гости и жители столицы Приморья опечалены работами на Русском мосту – сейчас там многокилометровая пробка.

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