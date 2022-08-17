Во Владивостоке потеплеет до +28°C. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики не прогнозируют дожди на среду, 17 августа. По информации специалистов портала «Примпогода», утром в Приморье ожидается туман и слабый ветер. Воздух в крае прогреется до +23…+31°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Слабые порывы южного ветра усилится со второй половины дня. Столбики термометров поднимутся до +26…+28°C.

В Уссурийске небольшая облачность, дожди не ожидаются. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха достигнет +29…+31°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Порывы ветра слабые до умеренных, воздух в городе прогреется до +27…+29°C.

Напомним, что мощный ливень может обрушиться на край уже в эту пятницу, 19 августа. В этот день заметно похолодает, но уже в субботу воздух начнет прогреваться. С 22 числа погода ухудшится, а в ночь с 23 по 24 августа в некоторых районах пройдут осадки.

С 15 по 21 августа в Приморье максимальная температура воздуха будет достигать +28°C.

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