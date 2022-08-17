Больше трех недель в Приморье разыскивают мужчину и его девятилетнего сына

Приморцы пропали 23 июля. Фото: Анна СОБОЛЬ

В Приморье разыскивают пропавшего мужчину с ребенком из Уссурийска. Руслан Нургалиев и его сын Станислав пропали 23 июля – перестали выходить на связь с родственниками. Их местоположение до сих пор неизвестно. Волонтеры организации «Примпоиск» опубликовали ориентировку на пропавших.

Руслан Нургалиев: на вид 40 лет, рост 175 см, волосы светлые, стрижка короткая.

Был одет: не установлено.

Станислав Нургалиев: на вид 9 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, глаза темно-карие.

Был одет: черные шорты, черные кроссовки с темно-оранжевой подошвой.

Ориентировка на Руслана и Станислава. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Информацию о местонахождении пропавших можно сообщить по телефонам: 8-423-432-16-26, 102 или 112 (полиция), 8-924-239-02-64, 8-908-987-39-19 (волонтеры).

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о пропаже семьи с двумя шестилетними детьми. К счастью, спустя два дня туристов из Санкт-Петербурга удалось найти. Видимо, они заехали в место отдыха, где попросту не ловит связь.

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