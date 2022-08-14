В Приморье завершены поиски семьи с двумя шестилетними детьми

Иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семью из четырех человек: Дениса Козлова, Марину Варначеву, а также двух детей Костю и Настю нашли. Запрос на поиски отправили родственники из Санкт-Петербурга. Об удачном завершении работ сообщили в волонтерской организации «Примпоиск».

Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», супругов «потеряли» в Кавалеровском районе Приморья. Судя по всему, они заехали в место отдыха, где не ловит мобильная связь и не могли отвечать на звонки. Поиски заняли два дня. Что именно произошло – это конфиденциальная информация, которую не раскрыли в организации. В «Примпоиске» официально подтвердили, что все члены семьи живы и здоровы.

Семья передвигалась на белой ГАЗели с логотипом коммерческой компании. Направлялись они в бухту Дубовую, чтобы провести выходные.

Напомним, ранее в Приморье пропали несколько грибников. Пару, которая ушла в лес в Надеждинском районе, нашли. А вот жительница Фокино, которая пропала по той же причине, к сожалению, скончалась в лесу.

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