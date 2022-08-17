На главной площади во Владивостоке временно отключат сухой фонтан

Фонтан отключают по техническим причинам. Фото: Руслан НОВИКОВ

На главной площади во Владивостоке 17 и 18 августа отключат сухой фонтан. Как рассказали в пресс-службе Дирекции общественных пространств, он не будет работать по техническим причинам, а запустят его в пятницу, 19 августа.

Специалисты МУПВ ВПЭС рекомендовали жителям города не купаться в фонтанах, в том числе и в сухом. Дело в том, что вода высокохлорированная, а также в ней может оказаться гепатит А и возбудители пищевых инфекций. Гепатит А – вирусное заболевание, которое поражает печень. Оно может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Заразиться им можно после употребления загрязненной экскрементам и воды или еды.

Напомним, что ранее Дирекцию общественных пространств раскритиковали после того, как девятилетняя девочка повредила промежность в сухом фонтане. Произошло это солнечным днем 2 июля, а о случившемся рассказала мама пострадавшей в социальных сетях. Ребенка отвезли к гинекологу, а позже ее пришлось оперировать, так как через час открылось кровотечение.

Мама девочки хотела пожаловаться в прокуратуру, но не успела, ведомство само начало проверку после сообщений в средствах массовой информации.

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