Трутневу показали самый большой рыбный холодильник ДФО

Рабочая поездка Юрия Трутнева продлится с 17 по 19 августа. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

В Приморье построили один из крупнейших холодильных складов для рыбной продукции на Дальнем Востоке. В нем можно хранить почти 15 тысяч тонн груза. В ходе рабочей поездки в Большой Камень в среду, 17 августа, помещение осмотрели полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Площадь склада достигает больше девяти тысяч квадратных метров. Внутри уже установили морозильное оборудование, которое поможет поддерживать температуру до -25°C. В эксплуатацию помещение введут в сентябре.

Помещение находится рядом с морским причалом, что позволит обеспечить доставку рыбной продукции на заводы и покупателям в центральные регионы России.

Напомним, что Юрий Трутнев прибыл в Приморье, чтобы проверить ход строительства жилых объектов и обсудить подготовку к проведению VII Восточного экономического форума.

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