В выходные дни циклон принесет в Приморье неустойчивую погоду

Из-за хабаровского циклона на край обрушатся ливни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неустойчивая погода ожидается в Приморье в предстоящие выходные дни. Об этом рассказали синоптики портала «Примпогода».

В субботу, 20 августа, на погоду Приморья будет влиять хабаровский циклон. Ночью почти по всей территории края пройдут дожди различной интенсивности, в некоторых районах возможны сильные осадки. Днем на больше территории края дожди прекратятся, однако останутся на севере.

В ночь на воскресенье, 21 августа, дожди в северных районах Приморья сохранятся, утром осадки не ожидаются. Однако они начнутся во второй половине дня на западе края.

Минимальная температура в эти дни достигнет +12…+21°C, а максимальная +26…+29°C.

Во Владивостоке в ночь на 20 августа возможны небольшие осадки, днем они прекратятся. Ветер задует с северо-запада. Ночью столбики термометров покажут +18…+20°C, а днем – до +26…+29°C.

В ночь на воскресенье, 21 августа, температура воздуха поднимется до +19…+21°C. Днем появится облачность, задует сильный юго-восточный ветер, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +23…+26°C.

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