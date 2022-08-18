Брали силовики: в Приморье задержали «крупняк» автомобильных мошенников

Фото: принтскрин видео, пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю

В Приморье компания бизнесменов пообещала более 200 клиентам японские иномарки ниже рыночной стоимости, а закончится все судом. Как все было? В Находке 34-летний мужчина брал заявки и исчезал с оплаченным авансом, за что его «скрутили» силовики, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Аферист открыл целых шесть офисов во Владивостоке и Находке. Приморцы охотны заключали договоры – еще бы, за такие-то цены. В этих документах указывались банковские реквизиты подставных физических лиц, а также подчеркивалось, что аванс необходим. Возврату, как говорится, не подлежит. Отказаться от сделки было нельзя.

Некоторые машины все же приходили – без документов. Заказчики принимали, куда деваться, ведь в ином случае остались бы и без денег, и без авто.

Жертвами аферистов стали более 200 жителей Приморья и других регионов России (да, объявления размещали также и в интернете). За введение в заблуждение на горе-мошенников заведено несколько уголовных дел по нескольким частям статьи 159 УК РФ. Не уточняется, кто из подельников тоже пойдет под суд. Но мужчине грозит до шести лет лишения свободы как минимум.

– В ходе обысков по адресу проживания фигуранта и в шести офисах изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, – рассказала глава пресс-службы УМВД РФ Ирина Волк.

Расследованием занимается СЧ СУ УМВД России по Приморскому краю при оперативной помощи представителей регионального УЭБиПК.

«Комсомольская правда – Владивосток» недавно писала о другой удивительной афере. Неизвестные отрыли подкоп к банку в Лесозаводске и чудом стащили 12 миллионов рублей из сейфа.

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