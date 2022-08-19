В Приморье задержан мужчина, который пытался продать больше 30 килограммов конопли

Также у приморца обнаружили больше 20 килограммов марихуаны. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье задержали мужчину, который незаконно сбывал наркотики. На него завели уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как поделились представители ведомства, сотрудникам МВД по Черниговскому району сообщили о том, что житель села Халкидон продает наркотики.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась. На территории села Халкидон 50-летний местный житель сбыл в рамках «Проверочной закупки» части наркосодержащего растения конопли (рода Cannabis) массой свыше 35 килограммов.

В квартире мужчины нашли 174 куста конопли и больше 20 килограммов марихуаны. Полицейские изъяли все наркотики. На самого приморца завели уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере). Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы, а пока что он будет заключен под стражу.

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