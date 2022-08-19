Во Владивостоке пьяный пассажир перепугал весь салон и ударил водителя стеклянной бутылкой

Водитель вышвырнул из автобуса личные вещи мужчины. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке на Студенческой остановке возле ВГУЭС разыгралась настоящая драма. Все произошло в автобусе №77, а затем «вылилось» на улицу. По словам очевидцев, среди пассажиров был пьяный иностранец, который слушал музыку на весь салон и очень громко разговаривал. Водитель попытался вывести мужчину на улицу и получил удар стеклянной бутылкой. Инцидент сняли на видео и выложили в интернет.

Куда именно ударили водителя, автор ролика не уточнил. Зато на кадрах прекрасно видно, как разъяренный иностранец кричит благим матом и пытается провоцировать драку. Без которой, кстати говоря, если верить очевидцам, и так не обошлось. Но, видимо, ему было мало.

Водитель вышвырнул из автобуса личные вещи мужчины, в это время, рядом с виновником сцены крутилась женщина. Приморцы предположили, что это его спутница. К просьбам подруги прекратить этот концерт и пойти домой, разгневавшийся пассажир не прислушался, а смачно ударил напоследок кулаком по стеклу, за которым сидел водитель. К счастью, оно из прочного материала, поэтому не разбилось и никто не пострадал.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о случае в автобусе, где водителю пришлось не отбиваться от пассажира, а наоборот, помогать. У женщины случился приступ эпилепсии, к счастью, мужчина знал, что делать в этой ситуации, к тому же рядом оказался медик.

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По словам мужчины, он знал, что ему делать, так как уже бывал в такой ситуации (Подробнее...)

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