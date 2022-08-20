Во Владивостоке потеплеет до +27°C. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 20 августа, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой дождь. Ветер умеренный западных и северо-западных направлений. Температура воздуха в крае поднимется до +18...+30°C.

Во Владивостоке переменная облачность. Ветер западный и северо-западный умеренный. Столбики термометров покажут до +25...+27°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер северо-западных направлений. Воздух прогреется до +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, дожди не ожидаются. Северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха поднимется до +25...+27°C.

Напомним, что по информации приморских синоптиков, погода в крае может ухудшиться с 22 августа. В ночь с 23 по 24 августа в некоторых районах возможны небольшие осадки. Метеорологи также отметили, что с 15 по 21 число в Приморье будет осенняя температура, столбики термометров не поднимутся выше +28°C, а в другую неделю воздух прогреется лишь до +23...+25°C.

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