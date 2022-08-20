В центре Владивостока прямо в машине могли погибнуть двое мужчин

Предположительно, мужчины приняли наркотики. Фото: telegram.com/Vladivostokincidents.

На популярном пляже во Владивостоке едва не погибли два человека. Отдыхающие вызвали скорую помощь. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, все произошло в центре приморской столицы, а конкретно в районе пляжа «Юбилейный». В самом конце места отдыха, за аллеей фастфуда, в салоне Toyota Prius приморцы заметили двух мужчин, состояние которых оставляло желать лучшего. Людям пришлось вызвать скорую помощь.

Медицинские сотрудники прямо в машине откачивали мужчин. По словам очевидцев, они находились почти что в критическом состоянии наркотического опьянения, а одного из них увезли в реанимацию.

До сих пор остается загадкой, как же они смогли управлять автомобилем и доехали до пляжа.

Напомним, что в Приморье задержали мужчину, который хранил у себя 174 куста конопли и больше 20 килограммов марихуаны.

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