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Владивосток20 августа 2022 6:28

Яблочный Спас отпраздновали в родильном доме №3 во Владивостоке

Отец Андрей благословил будущих мам на спокойные роды
Павел САХАРОВСКИЙ
Главным угощением на празднике стали яблоки.

Главным угощением на празднике стали яблоки.

Православные верующие 19 августа празднуют Преображение Господне или же Яблочный Спас. Согласно приметам, это мероприятие означает приближение осени и преображение природы. До Спаса нельзя есть яблоки и блюда из них. И в четверг, 19 числа, в стенах родильного дома №3 во Владивостоке отметили этот праздник. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Как поделилась главный врач роддома Светлана Сагайдачная, во время мероприятия провели церковные обряды, а главным угощением стали яблоки – символ Преображения Господня. Почетный гость отец Андрей рассказал об истории праздника, его традициях и значении. Также он благословил будущих мам на легкие роды и освятил фрукты.

Кстати, перед Спасомв семейном саду роддома №3 созрел урожай яблок.

Напомним, что в начале прошлой недели в стенах родильного дома на свет появились мальчики, вес которых превышал 5000 граммов.

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