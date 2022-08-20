Яблочный Спас отпраздновали в родильном доме №3 во Владивостоке

Главным угощением на празднике стали яблоки.

Православные верующие 19 августа празднуют Преображение Господне или же Яблочный Спас. Согласно приметам, это мероприятие означает приближение осени и преображение природы. До Спаса нельзя есть яблоки и блюда из них. И в четверг, 19 числа, в стенах родильного дома №3 во Владивостоке отметили этот праздник. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Как поделилась главный врач роддома Светлана Сагайдачная, во время мероприятия провели церковные обряды, а главным угощением стали яблоки – символ Преображения Господня. Почетный гость отец Андрей рассказал об истории праздника, его традициях и значении. Также он благословил будущих мам на легкие роды и освятил фрукты.

Кстати, перед Спасомв семейном саду роддома №3 созрел урожай яблок.

Напомним, что в начале прошлой недели в стенах родильного дома на свет появились мальчики, вес которых превышал 5000 граммов.

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