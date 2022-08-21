Ливни обрушатся на многие территории края. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось бы, только жители Приморья привыкли к солнечным летним дням, как вдруг синоптики на портале Примгидромета рассказали о стихии, которая обрушится на регион. В связи с влиянием активного атмосферного фронта вечером 22 и ночью 23 августа в крае объявили штормовое предупреждение. О том, к чему готовится приморцам в эти дни, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам экспертов на большей территории региона пройдут дожди, местами сильные (15-45 миллиметров за 12 часов и менее), в северной половине края локально очень сильный дождь (50 миллиметров и менее за 12 часов) и сильные ливни (30 миллиметров за 1 час и менее), грозы.

Во второй половине дня 22 августа, ночью и днем 23 числа усилится ветер 15-18 метров в секунду, в отдельных районах с кратковременными порывами 19-24 метров в секунду.

На реках центральных районов края, в бассейне реки Уссури скорее всего поднимется уровень воды преимущественно на 0,2-0,7 метра, без разливов и затоплений. При значительной интенсивности осадков, в верховьях рек и на отдельных малых водотоках возможны резкие подъемы уровня воды до 1,2 метра, с кратковременным подтоплением низких пойм, без ущерба.

Напомним, главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова ранее рассказывала редакции dv.kp.ru, что после ливней до конца недели наиболее вероятно, осадков не предвидится. Однако именно в последние летние дни в воздухе повеет осенью. Чем ближе будет сентябрь, тем чаще об этом будет напоминать небольшой ветер по утрам.

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