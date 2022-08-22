В жесткой аварии с элитной иномаркой пострадали несколько жителей Владивостока

Фото: принтскрин видео, autogarant_vl

Кошмарное ДТП сковало дорогу на Русской, 94, во Владивостоке. Об этом сообщили в местном канале аварийных комиссаров.

Как стало известно редакции dv.kp.ru, водитель Mercedes, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречку. Там транспорт столкнулся с легковушкой – Toyota Aqua. Пассажирка последнего пострадала, серьезные травмы получили водители обоих транспортных средств. Рулевой «японки» доставлен в больницу в тяжелом состоянии здоровья.

Редакция устанавливает подробности. На месте скорая помощь и сотрудники ГИБДД. Пробка на участке трассы сохраняется. Машины так или иначе ждет серьезный ремонт: авто разбиты практически всмятку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о непогоде в Приморье 22 августа. Это может стать очередным фактором повышенной аварийности. Будьте осторожны на дорогах.

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