Губернатор Приморья готов отдать в любящую семью щенка акита-ину

У собаки пока нет имени. Фото: принтскрин видео, telegram.com/kozhemiakoofficial.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко ищет хозяина для пушистого щенка акита-ину. Глава края выложил пост в своем Telegram-канале утром в понедельник, 22 августа, и в комментариях мгновенно нашлись желающие приютить питомца.

Как рассказал Олег Кожемяко, у щенка пока что нет имени, поэтому будущий хозяин сам сможет выбрать ему кличку. Чтобы акита-ину достался вам, необходимо написать в комментариях, почему вы хотите забрать его, а губернатор вместе с супругой и детьми сами решат, кому передать питомца.

Кстати, еще одно важное условие, у вас должна быть возможность содержать щенка на улице.

– Ну и, конечно, для акита важно жить в семье, среди детей, – отметил губернатор.

Спустя несколько минут после публикации поста приморцы отреагировали на объявление. Некоторые написали, что у них уже есть опыт содержания собак, а у других есть знакомые ветеринары и кинологи. Другие же предложили свои варианты кличек.

Это не первый раз, когда Олег Кожемяко отдает собак в добрые руки. Осенью 2020 года губернатор выбрал пять семей, которым в торжественной обстановке передал щенков акита-ину.

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