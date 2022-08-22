Иллюстрация из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Незадачливый стрелок напугал жителей и гостей Владивостока, решивших посетить одну из главных достопримечательной Русского острова. Мужчина открыл огонь у Владивостокской крепости, чтобы якобы обучить дочь. Женщина вступила с героем истории в словесную перепалку, указала на то, что он мешает людям и пугает их. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что мужчина не совсем понимает предъявленное ему замечание. Он утверждает, что имеет полное право на стрельбу, а жители просто не понимают. Практически моментально «охотник» стал героем соцсетей. Некоторые приморцы согласны с героем истории, но большая часть пользователей в комментариях оставила нелестные отзывы.

Отметим, что поступок так или иначе нарушает КоАП РФ, точнее, статью 20.13. Стрелять можно в оборудованных местах или во время охоты. Редакция уточнит, понесет ли нарушитель ответственность за специфическое обучение. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о мужчинах, которые оборудовали тир в жилом дворе и знатно напугали жителей.

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