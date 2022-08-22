Тематическая иллюстрация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке перед перекрестком Снеговой Пади загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно dv.kp.ru, спасатели оперативно прибыли на место возгорания. Очаг огня и что произошло, еще неизвестно. Редакция связалась с пресс-службой МЧС РФ по Приморскому краю, чтобы узнать детали тушения. Ведомство устанавливает обстоятельства и готовит ответ.

Тушение ведут прямо сейчас, уточнили очевидцы в новой видеозаписи. Загорелся автомобиль марки Toyota Sprinter Trueno. По предварительным неподтвержденным данным, фактором огня стала поломка автомобиля. О пострадавших ничего неизвестно. Находился ли водитель внутри, пока тоже неясно. Других автомобилей вблизи пострадавшей машины не видно.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:44

– Пожар недавно потушили. Наши ребята возвращаются в пожарную часть. Позже появятся подробности, – уточнили «КП» в региональном МЧС.

Напомним, авария во Владивостоке произошла минувшим утром. Предполагаемым виновником серьезного ДТП оказался водитель Mercedes.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 18:08

В МЧС рассказали, что пожарные прибыли уже через 9 минут после сообщения о возгорании. Салон был объят пламенем. К счастью, никто не пострадал. Жертв нет. Причины пожара еще предстоит установить.

Фото: пресс-служба МЧС Приморья

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