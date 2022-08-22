Тематическая иллюстрация.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Во Владивостоке перед перекрестком Снеговой Пади загорелся автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как стало известно dv.kp.ru, спасатели оперативно прибыли на место возгорания. Очаг огня и что произошло, еще неизвестно. Редакция связалась с пресс-службой МЧС РФ по Приморскому краю, чтобы узнать детали тушения. Ведомство устанавливает обстоятельства и готовит ответ.
Тушение ведут прямо сейчас, уточнили очевидцы в новой видеозаписи. Загорелся автомобиль марки Toyota Sprinter Trueno. По предварительным неподтвержденным данным, фактором огня стала поломка автомобиля. О пострадавших ничего неизвестно. Находился ли водитель внутри, пока тоже неясно. Других автомобилей вблизи пострадавшей машины не видно.
ОБНОВЛЕНИЕ НА 17:44
– Пожар недавно потушили. Наши ребята возвращаются в пожарную часть. Позже появятся подробности, – уточнили «КП» в региональном МЧС.
Напомним, авария во Владивостоке произошла минувшим утром. Предполагаемым виновником серьезного ДТП оказался водитель Mercedes.
ОБНОВЛЕНИЕ НА 18:08
В МЧС рассказали, что пожарные прибыли уже через 9 минут после сообщения о возгорании. Салон был объят пламенем. К счастью, никто не пострадал. Жертв нет. Причины пожара еще предстоит установить.
Фото: пресс-служба МЧС Приморья
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