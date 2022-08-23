Место аварии. Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Прояснилось, что случилось во время ужасающей аварии на федеральной трассе, произошедшей минувшим вечером 22 августа. Одним из погибших оказался трехлетний мальчик, который сидел в детском кресле. Устройство просто вынесло от удара на дорогу. Водитель, который вез семью, видимо, на отдых, решил прокатиться без прав и никогда не обучался в автошколе. На 452 километре дороги Хабаровск-Владивосток он врезался в грузовик.

Выяснилось, что 34-летний водитель Toyota Camry превысил безопасную скорость и выехал на встречную полосу, из-за чего и столкнулся DAF XF с прицепом KRONE SD, за рулем был 60-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД Приморья.

Погибли три пассажира Camry, включая трехлетнего мальчика. Смерть настигла и маму несовершеннолетнего (не была пристегнута), а также ее подругу – супругу водителя. Выжили еще двое детей погибших женщин: 4-летний мальчик и 11-летняя девочка.

Автоавария произошла в темное время суток, на участке без искусственного освещения. Из-за дождя водитель Camry стал жертвой мокрой дороги. ГИБДД цепкой хваткой схватилась за расследование аварии: решают вопрос о том, чтобы завести уголовное дело. Перед этим пройдет проверка ведомства.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток», впервые об аварии сообщили сотрудники МЧС. Именно они деблокировали 5 человек и сообщили количество пострадавших.

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