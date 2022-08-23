В жесткой аварии с грузовиком в Приморье погибли 3 человека

Тематическая иллюстрация. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кошмарная авария произошла на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск минувшим вечером, 22 августа. На место пришлось оперативно выехать спасателям: на 452 километре дороги в Кировском районе Приморья столкнулись грузовик и легковой автомобиль, об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Как стало известно dv.kp.ru, сообщение поступило в 21:45. Пожарные прибыли всего за три минуты, деблокировали с помощью гидравлического инструмента 5 человек. К сожалению, авария все же унесла 3 жизни. Пострадали еще 3 человека, среди них 2 детей. Редакция уточнит детали столкновения в пресс-службе регионального УГИБДД.

Напомним, накануне «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что во Владивостоке на Выселковой вспыхнул автомобиль. Спасатели оперативно прибыли для тушения, подробности – в отдельном материале. В тот же день произошла серьезная авария с элитной иномаркой, пострадали несколько человек. Один доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

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