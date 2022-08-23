Из окна многоэтажки во Владивостоке выпал трехлетний ребенок

Редакция связалась с пресс-службой УМВД. Фото: Иван Макеев

Страшное происшествие случилось во Владивостоке. Как рассказали жители приморской столицы, из окна дома выпал маленький ребенок.

Информация об этом появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что произошло все на улице Космонавтов, 3. Из окна с четвертого этажа многоэтажки упал ребенок трех лет. На место уже прибыла полиция.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой УМВД. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позднее. Редакция продолжит следить за историей.

ОБНОВЛЕНИЕ: ребенка с травмами отвезли в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних. Родителей малыша привлекут к административной ответственности.

Напомним, что не так давно жители Владивостока стали свидетелями жуткой картины: мальчик взобрался на подоконник у открытого окна. Были ли в этот момент дома родители, неизвестно, но ребенку помогли соседи.

Пугающие кадры появились в социальных сетях. Автор видео просил ребенка вернуться в квартиру. Трагедии удалось избежать благодаря соседке, которая грозилась вызвать полицию.

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